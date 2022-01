Polícia Civil indicia dono de laboratório por descarte irregular de lixo hospitalar em Cascavel

O proprietário de um laboratório de análises clínicas em Cascavel, a 65 km de Fortaleza, foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nesta terça-feira, 24, por descarte irregular de material hospitalar em via pública. O caso foi denunciado pela Vigilância Sanitária Municipal, que no último dia 6 encontrou dois galões de 20 litros com vários tubos de coleta de sangue em um terreno baldio no bairro Jardim Primavera.



Após a denúncia, a Delegacia de Cascavel instaurou inquérito para descobrir a origem do material. Com mais de duas semanas de investigações, a PC-CE concluiu que os resíduos foram descartados por funcionários do laboratório Rodrigues de França, localizado no bairro Dom Bosco. O dono do estabelecimento, de 39 anos, foi indiciado por crime ambiental.



Segundo a PC-CE, o material descartado foi recolhido pela Secretaria de Saúde do Município e encaminhado à Perícia Forense do Ceará (Pefoce) para a realização de procedimentos periciais. Em seguida, os resíduos serão novamente descartados, em local apropriado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Homem mata colega de trabalho a golpes de foice no Montese

Suspeito de homicídio praticado em Juazeiro do Norte é preso em Barbalha

Polícia investiga homens que levaram cadáver de idoso para sacar pensão na Irlanda

Justiça aceita denúncia contra 23 acusados por chacina na Sapiranga

O titular da Delegacia de Cascavel, Josafat Filho, explica que o laboratório, enquanto empresa legalmente constituída, também vai responder pelo mesmo crime imputado ao seu proprietário. “É obrigação do laboratório dar o destino final correto, conforme a lei, aos resíduos produzidos. A empresa, na sua atividade, não agiu corretamente, por ato de seu sócio diretor, motivo pelo qual foi indiciada”, explicou o delegado.



O POVO tentou contato com o laboratório Rodrigues de França, por meio de chamada telefônica, na noite desta terça-feira, 25, mas não teve as ligações atendidas ou retornadas pela empresa.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags