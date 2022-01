Operação da Draco prende oito suspeito de tráfico de drogas e de armas

Oito pessoas foram presas nesta quinta-feira, 20, em operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) contra um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e de armas de fogo em Fortaleza e na Região Metropolitana. Ao todo, 22 mandados judiciais foram cumpridos, tanto de prisão, quanto de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas em Fortaleza, Caucaia, Itaitinga (ambos na Região Metropolitana de Fortaleza), Ipu (Serra da Ibiapaba) e Paramoti (Sertão de Canindé).



O grupo é suspeito de envolvimento com Lindemberg Vieira Viana, o “Detento”, e com a sua companheira, Maria Thaís Paiva Freitas, a “Gueixa". Os dois foram presos em novembro de 2020 com 27,3 quilos de maconha e um pistola no bairro Angorá, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. À época, Detento constava na lista dos homens mais procurados do Estado. Por informações que levassem a ele, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) pagava R$ 2 mil.



Ambos são apontados pela Polícia Civil como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Quando foram presos, Maria Thaís afirmou que Lindemberg era subordinado a Francisco José dos Santos Freitas, o Zezinho da Horta, apontado à época como chefe do CV em Maranguape (Região Metropolitana de Fortaleza).

Zezinho da Horta ainda é suspeito de apoiar candidatos nas eleições municipais de 2020 mediante pagamento. Em seu depoimento, Lindemberg negou integrar o CV, mas disse ser um “simpatizante” da facção. Ele é ainda acusado de participação, em pelo menos, três homicídios em Maranguape.



Conforme a SSPDS, Maria Thaís, por sua vez, era considerada conselheira da organização criminosa. Ela ainda havia sido um dos alvos da operação Annulare, a maior ofensiva da história da Polícia Civil contra uma única organização criminosa. Gueixa também afirmou, quando foi presa, ser apenas simpatizante do CV.



Durante a investigação da Draco, foram identificados diversos comparsas de Maria Thaís, que a auxiliariam no tráfico de drogas e armas em Fortaleza e em cidades da Região Metropolitana. Com as informações, a Polícia Civil requereu os mandados contra o grupo.



Foram presos na operação desta quinta-feira: Amanda Ferreira de Souza, de 27 anos; Antônio Gilvan Souza de Paulo, de 31 anos; Carlos Fillipe de Sousa Cruz, de 35 anos; Francisco Roniele Santos da Silva, de 30 anos; Ítalo de Oliveira Pinheiro, de 33 anos; Karla Karolina da Silva Nascimento, de 26 anos; Pedro Henrique Afonso Oliveira, de 25 anos; Robson de Lima Gondim, de 29 anos. O caso corre em segredo de justiça.



