Suspeito de aplicar golpes em bares no Ceará é preso em Maceió

Há dois meses um homem de 28 anos foi preso no Ceará, duas vezes, por aplicar golpes em bares e barracas de praia consumindo produtos caros e, no fim, saindo sem pagar. Ele foi detido novamente, desta vez, em Maceió (AL), nesta segunda-feira, 17, com a mesma prática. O indivíduo tem uma ficha extensa e, por onda passa, finge ser jogador de futebol e dá prejuízo aos donos de estabelecimentos.

No dia 27 de novembro, no Ceará, uma das ações aconteceu em um bar da Varjota, na Capital cearense, onde o homem chegou acompanhado de seguranças, que também foram enganados, e consumiu R$ 4.363. No fim da festa, ele se negou a pagar, e a Polícia foi acionada. Ele foi encaminhado à Delegacia, mas foi liberado.

Sobre o assunto Homem finge ser jogador de futebol, faz conta de R$ 4 mil em bar e tenta sair sem pagar

No dia 30 de novembro, o mesmo homem foi detido em Canoa Quebrada, em Aracati, depois de aplicar o mesmo golpe em uma barraca de praia. O indivíduo chegou a ser agredido, foi encaminhado a uma unidade policial, mas também foi solto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O indivíduo fez novas vítimas nesta segunda-feira, 17, em um bar no bairro da Ponta Verde, na orla de Maceió. As informações são do Portal Alagoas 24 horas. Ele consumiu aproximadamente R$ 2 mil e não pagou. A Polícia constatou que o homem é acusado das mesmas ações no Ceará.

Tags