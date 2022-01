Gasolina x Etanol: qual combustível vale mais a pena abastecer?

Ainda que a relação entre os preços do etanol e da gasolina seja um fator importante no momento da escolha do combustível, o uso cotidiano do automóvel é diferente para cada motorista. Isso deve ser levado em consideração pelo proprietário do veículo ao utilizar uma fonte de energia ou outra

A principal diferença entre os combustíveis é a origem: a gasolina é um derivado de petróleo e o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar. Com a popularização dos veículos flex, que pode utilizar ambas fontes de energia, o custo-benefício de cada uma se tornou razão de escolha dos motoristas. Deve-se saber que o preço do álcool em relação à gasolina é sempre menor, o que não significa que seja sempre mais vantajoso utilizá-lo.



Para saber se vale mais a pena utilizar um ou outro, basta dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina. Se o resultado for menor que 0,7 ou 0,75 significa que compensa abastecer com álcool, sendo o valor exato da porcentagem a ser considerada na conta associado à qualidade do álcool utilizado, à porcentagem do composto etílico adicionado à gasolina e ao modelo do carro, pois esses valores não são fixos para todos os automóveis.

Assim, o cálculo deve ser feito com base no consumo urbano de cada combustível. Para tanto, é preciso completar o tanque até o desarme da bomba e zerar o hodômetro parcial. Após rodar a distância que for conveniente para que não tenha os dois combustíveis misturados no reservatório, deve-se completar o tanque novamente com outro combustível até o desarme e dividir a quantidade de litros abastecida pela quilometragem rodada.

No entanto, ainda que a relação entre os preços do etanol e da gasolina seja um fator importante no momento da escolha do combustível, o uso cotidiano do automóvel é diferente para cada motorista. Isso deve ser levado em consideração pelo proprietário do veículo ao utilizar uma fonte de energia ou outra.

Como o álcool é menos energético que a gasolina, requer uma quantidade maior de combustível a ser injetado. Porém, seu menor valor energético é compensado pela capacidade de suportar uma compressão mais alta em relação à gasolina. E apesar de muito se dizer a respeito da baixa lubricidade e alta volatilidade do etanol, os sistemas de alimentação automóveis, desde o fim da década de 2010, já estão adaptados às características desse combustível.

“A gasolina é um pouco mais energética em relação ao etanol, sendo essa a razão pela qual o derivado de petróleo é injetado em menor quantidade. Por outro lado, sua capacidade de resistir a compressão é menor e, frequentemente, requer aditivos, como o etanol, para aumentar a resistência à compressão do combustível", afirmou Anderson Luiz Dias, engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e mestrando em Racing Car Design na Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Italia.

Segundo Anderson, o que deve definir o combustível a ser utilizado é o trajeto cotidiano do motorista, se este englobe mais ciclos urbanos, com constantes “anda e pára", ou se engloba mais ciclos rodoviários, onde se trafega a regimes constantes, ou mesmo ciclos de uso do automóvel que combinam o tráfego em rodovias citadinas e estradas.

Na maioria das vezes a escolha é pela gasolina, mas é sempre bom lembrar que o motorista pode misturar os dois combustíveis. E aqui vai um dica de Anderson Luiz Dias, coloque de 5-10% do valor abastecido com gasolina de etanol e, assim, notará uma dirigibilidade interessante sem aumento notável do consumo de combustível.

Gasolina x Etanol: aplicativo para calcular vantagem financeira

E hoje o motorista tem a ajuda de aplicativos como o Gasosa, que calcula para saber com qual combustível vale mais a pena abastecer o carro. O app está disponível para celulares Android e para realizar o cálculo, basta informar o modelo do carro, o preço da gasolina e do álcool, ou cadastrar manualmente as informações do veículo e incluir o consumo em KM/L.

Gasolina x Etanol: quais são os carros flex mais econômicos?

Lista baseada em dados do Inmetro de 2020 e de 2021

Chevrolet Onix Plus - etanol: 10,1 km/l na cidade e 12,5 km/l na estrada; gasolina: 14,3 km/l na cidade e 17,7 km/l na estrada

Renault Kwid Intense - etanol: 10,3 km/l na cidade 10,8 km/l na estrada; gasolina: 14,9 km/l na cidade e 15,6 km/l na estrada

Volkswagen Up Move TSI - etanol: 10 km/l na cidade e 11,5 km/l na estrada; gasolina: 14,3 km/l na cidade e 16,3 km/l na estrada

Fiat Mobi Drive GSR (motor Firefly) - etanol: 9,8 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada; gasolina: 14 km/l na cidade e 15,9 km/l na estrada

Fiat Argo 1.0 Drive (com start/stop) - etanol: 9,9 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada; gasolina: 13,7 km/l na cidade e 16,1 km/l na estrada

Volkswagen Up Move MSI - etanol: 9,6 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada; gasolina: 14,2 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada

Peugeot 208 1.2 Active - etanol: ,6 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada; gasolina: 13,9 km/l na cidade e 15,5 km/l na estrada

Renault Logan 1.0 Authentique - etanol: 9,4 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada; gasolina: 14 km/l na cidade e 14,9 km/l na estrada

Ford Ka S 1.0 - etanol: 9,2 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada; gasolina: 13,4 km/l na cidade e 15,5 km/l na estrada

Fiat Mobi Easy 1.0 (motor Fire) - etanol: 9,2 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada; gasolina: 13,5 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada;

Fiat Uno Drive 1.0 (motor Firefly) - etanol: 9,1 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada; gasolina: 13,2 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada

Renault Sandero 1.0 Authentique - etanol: 9,5 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada; gasolina: 14,1 km/l na cidade e 14,2 km/l na estrada

Chevrolet Prisma 1.0 LT - etanol: 8,9 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada; gasolina: e 13,1 km/l na cidade e 15,8 km/l na estrada

Volkswagen Voyage 1.0- etanol: 9,1 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada; gasolina: 13,1 km/l na cidade e 15,1 km/l na estrada

