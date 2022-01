Com redução de 40% nas doações, Hemoce convoca pessoas com sangue O

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) está convocando pessoas com sangue O negativo (O-) para realizarem doações de sangue. Segundo a Instituição, por conta do agravamento da pandemia e a epidemia de influenza, a ida dos doadores aos postos de coleta diminuius e as doações tiveram redução do 40%. Por serem consideradas doadores universais de hemácias, o sangue de pessoas O- pode ser utilizado em pacientes com todos os tipos sanguíneos. A contribuição de outros grupos, no entanto, continua fundamental.

Por sua compatibilidade, o sangue O- é estratégico para intervenções médicas de grande porte e complexidade. É o que explica Denise Brunetta, diretora de hemoterapia do Hemoce: “Além de poder ser utilizado nos pacientes com todos os tipos sanguíneos, ele é mais utilizado para transfusões de recém-nascidos e nas situações de emergência, quando não temos tempo para aguardar os testes para a transfusão”.

Segundo Denise Brunetta, em geral, a tipagem sanguínea é conhecida ao nascimento. “Mas o teste para quem não sabe pode ser feito em qualquer laboratório. Além disso, sempre que a pessoa doar sangue, a tipagem sanguínea é realizada”, esclarece a diretora. “Apesar da maior urgência do grupo O-, todos os doadores, independente da tipagem, são necessários e bem vindos”, conta Denise.

Com a pandemia, a redução no número de doações também pode ser atribuída ao aumento no período de inaptidão, pois é necessário existir um intervalo entre as doenças e a doação de sangue. “Houve uma redução de aproximadamente 40% das doações nos primeiros dias de janeiro em relação a dezembro do ano passado, e estamos sentindo uma redução gradual dos estoques”, diz a hematologista.

Conforme recomendação do Hemoce, os candidatos que apresentaram síndrome gripal e não se testaram para Covid, ou o teste for positivo, devem aguardar, no mínimo, 30 dias após a resolução dos sintomas para doarem. Aqueles que foram testados e o teste deu negativo, a recomendação é aguardar 14 dias após a resolução dos sintomas.

Serviço:

Os doadores podem agendar atendimentos pelo site da Instituição, basta clicar aqui para acessar (doador.hemoce.ce.gov.br). Em Fortaleza, os voluntários também podem realizar o agendamento através dos números (85) 3101 2305 / (85) 99681 7597 (WhatsApp). Confira lista dos atuais postos de atendimento para realizar doações de sangue no Ceará:

FORTALEZA



Hemoce - Sede

Endereço: Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo

Horário de funcionamento: Das 7h às 18h30min, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 17h30min, aos sábados

Hemoce - IJF

Endereço: R. Barão do Rio Branco, 1816 - Centro

Horário de funcionamento: Das 7h às 18h30min, de segunda a sexta-feira

Hemoce - Praça das Flores

Endereço:Av. Desembargador Moreira, S/N - Aldeota

Horário de funcionamento: Das 7h às 18h, de segunda a domingo

Hemoce - Parangaba

Endereço: Rua Germano Franck, 300 - Parangaba, Piso L1

Horário de funcionamento: Das 10h às 21h, de segunda a sábado, e das 13h às 20h, aos sábados

INTERIOR

Hemocentro Regional de Crato

Endereço: Rua Cel. Antônio Luíz, 1111 - Pimenta, Crato

Horário de funcionamento: Das 7h às 17h30min, de segunda a sexta-feira, e das 13h às 20h, aos sábados

Hemocentro Regional de Juazeiro do Norte

Endereço: R. Beata Maria de Araújo, 30 - Romeirão, Juazeiro do Norte

Horário de funcionamento: Das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 12h às 17h, aos sábados

Hemocentro Regional de Iguatu

Endereço: Rua Edilson de Melo, S/N - Esplanada II, Iguatu

Horário de funcionamento: Das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 12h às 17h, aos sábados

Hemocentro Regional de Quixadá

Endereço: Av. Francisco Pinheiro de Almeida, 2340 - Planalto Universitário, Quixadá

Horário de funcionamento: Das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira

Hemocentro Regional de Sobral

Endereço: Rua José Maria Alverne, 383 - Bairro Centro, Sobral

Horário de funcionamento: Das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h, aos sábados

