Posto de coleta do Hemoce no Shopping Parangaba começa a receber doadores

A partir desta segunda-feira, 6, será instalado no Shopping Parangaba, um posto de coleta de sangue e cadastro de pessoas para doação de medula óssea. A iniciativa é do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce). O local que ficará no piso L1 ficará funcionando até 9 de janeiro de 2022, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 13h às 20h.

Quem pode doar?



Qualquer pessoa entre 16 anos e 69 anos que pesar acima de 50kg pode se candidatar, além disso, é preciso estar saudável e bem alimentado. Durante a coleta é necessário apresentar um documento oficial com foto. Menores de idade precisam apresentar um termo de consentimento padrão assinado pelos pais ou responsável legal, disponibilizado no site do Hemoce.



Para doar no ponto de coleta aberto no Shopping Parangaba, o voluntário deve fazer um agendamento prévio. O Hemoce tem atendido com hora marcada para evitar aglomerações nas unidades.

O órgão esclarece que há uma série de exames para identificar se o doador está saudável, portanto, quem estiver doando pela primeira vez não deve se preocupar se reúne condições para tal.

“Os exames realizados no sangue coletado são: tipagem sanguínea, eletroforese de hemoglobina e testes para hepatite B e C, sífilis, doença de Chagas, HIV e HTLV I e II. Para maior segurança o Hemoce realiza também testes de biologia molecular para Hepatites B e C e HIV, chamado de teste NAT. Em algumas situações os testes poderão não ser realizados e o doador poderá ser chamado para orientações e coleta de novas amostras”, informa o Hemoce no seu site.



Fácil acesso





Segundo informações do Hemoce, o local é de “fácil acesso”, já que conta com diferentes meios de transportes públicos, entre os quais: o terminal de ônibus do bairro, as estações do Metrô de Fortaleza (Metrofor) e do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A escolha é estratégica.



O objetivo é tornar pessoas de outros bairros e da Região Metropolitana de Fortaleza, motivadas pela proximidade com o Shopping Parangaba, doadoras de sangue. A expectativa é que a unidade possa atender até 50 voluntários durante o dia, para isso foi mobilizada uma equipe com médicos, enfermeiros e técnicos de Enfermagem.



“Para o Shopping Parangaba, é muito importante recebermos o Hemoce, que é uma instituição que contribui para salvar tantas vidas. Devido ao grande fluxo de pessoas que circulam diariamente no shopping, as possibilidades de doadores são crescentes”, disse Felipe Bahiana, gerente de Marketing do equipamento, em nota do Hemoce.



Importância da Campanha



De acordo com Luciana Carlos, é preciso conscientizar e salvar vidas. Um posto de coleta em um local como o Shopping Parangaba é essencial pela sua capacidade de reunir uma diversidade de pessoas: ”Além de ampliar os locais de doações e facilitar o acesso dos doadores, possibilita que mais pessoas conheçam e se conscientizem sobre a importância da doação de sangue e de medula óssea”, destacou a diretora-geral do Hemoce.



Além de mobilizar o público que visita e consome os produtos e serviços do Shopping, Felipe Bahiana fala da existência de um trabalho com o qual deseja despertar o interesse pela causa dentro da unidade. “Estamos fazendo um trabalho interno focado em estimular a participação dos nossos colaboradores e lojistas”.



Serviço



Abertura do posto de coleta do Hemoce no Shopping Parangaba



Local: Piso L1 do Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 – Parangaba – Fortaleza)

Duração: 6 de dezembro à 9 de janeiro

Atendimento: segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 13h às 20h.

Agendamento de doações: site do Hemoce ou pelos telefones (85) 3101-2305 e (85) 99681-7597 (WhatsApp)

Outros postos de doação: Na capital cearense, além do posto de coleta no Shopping Parangaba, a população também pode doar na sede do Hemoce, na Av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo; no posto de coleta da Praça das Flores, na Av. Desembargador Moreira, s/n – Aldeota; e na unidade do Hemoce no Instituto Dr. José Frota (IJF), na Rua Barão do Rio Branco, 1816 – Centro.

