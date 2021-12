Hemoce conquista certificação internacional em gestão de qualidade

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) é a primeira hemorrede do Nordeste a ser certificada pela ISO 9001:2015. O reconhecimento é atribuído a instituições do mundo todo que se destacam por seus serviços. A certificação veio após os hemocentros regionais de Iguatu e Quixadá, o hemonúcleo de Juazeiro do Norte e o Centro de Diagnóstico Clínico (CDC) do Hemocentro Coordenador de Fortaleza passarem por análise dentro dos padrões da norma internacional.

O equipamento, vinculado à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), é a primeira hemorrede do Nordeste a ser certificada pela ISO 9001:2015. A análise foi realizada entre os dias 20 e 23 de dezembro. O processo foi avaliado pelo auditor Leonardo Bitencourt, da empresa QMS Brasil, de forma on-line. Agora, as três unidades do Hemoce e o CDC se juntam ao Hemocentro Coordenador, certificado em 2012, e aos hemocentros regionais de Crato e Sobral, reconhecidos em 2018.

Segundo a diretora-geral do Hemoce, Luciana Carlos, ser a hemorrede pioneira no Nordeste a receber a certificação pode servir como estímulo para que outras hemorredes do País busquem a melhoria de seus sistemas de gestão da qualidade. "O objetivo do Hemoce sempre foi ter o mesmo padrão de atendimento em todas as suas unidades. E a certificação traz essa possibilidade, além de proporcionar a melhoria contínua dos processos de trabalho dos equipamentos de Fortaleza e do interior do Estado”, pontua a diretora.

Norma ISO

A ISO é uma entidade de padronização e normatização, criada em Genebra, na Suíça, para manter a qualidade permanente de produtos e serviços por meio de um conjunto de ações preventivas. O nome ISO vem da sigla de International Organization for Standardization (Organização Internacional para Padronização).

A ISO 9001 designa um grupo de normas técnicas que estabelecem um modelo de gestão da qualidade. A sua função é a de promover a normatização de produtos e serviços, para que a qualidade seja constantemente melhorada.

O Hemoce é certificado pela versão de 2015 da norma. A hemorrede foi avaliada no parâmetro de Sistema de Gestão da Qualidade no Ciclo do Sangue para os Processos de Captação de doadores, triagem, coleta, processamento, sorologia, imuno-hematologia, armazenamento, transporte, ambulatório de transfusão e distribuição.

Em 2016, a certificação já tinha sido atribuída a todas as áreas do Hemoce Fortaleza. Em 2018, com a nova atualização da ISO 9001:2015, o Hemocentro de Fortaleza renovou a certificação e conquistou a certificação dos equipamentos regionais de Sobral e Crato. Em 2021, foi a vez dos hemocentros de Iguatu e Quixadá, do hemonúcleo de Juazeiro do Norte e do CDC do Hemoce Fortaleza serem reconhecidos. Atualmente, a hemorrede cearense conta com seis unidades e atende a 184 municípios.



