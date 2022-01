Pelo menos 80 municípios no Ceará registraram chuvas entre terça e quarta-feira

Choveu em pelo menos 83 municípios cearenses no intervalo entre as 7 horas de terça-feira, 11, e as 7 horas desta quarta-feira, 12. Os dados são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 10 horas.

Os principais acumulados registrados até o momento foram nos municípios de Itaiçaba, Canindé e Icapuí. Veja a parcial dos dez maiores acumulados neste período de 24 horas:

Itaiçaba (Posto: ITAIÇABA): 75,6 mm

Canindé (Posto: CANINDE): 62,5 mm

Icapuí (Posto: RETIRO GRANDE): 61,2 mm

Maracanaú (Posto: PARQUE SAO JOAO): 59 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: SAO GONCALO DO AMARANTE): 47 mm

Maracanaú (Posto: MUSEU RODOLFO TEOFILO): 45,4 mm

Jati (Posto: SITIO MACAPA): 45 mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: CROATA): 45 mm

Crateús (Posto: AEROPORTO(CRATEUS)): 45 mm

Crateús (Posto: FAZENDA TAPUIO): 45 mm

Para esta quarta-feira, 12, há tendência de chuva isolada e passageira em todas as macrorregiões do Ceará, principalmente durante o período da madrugada e manhã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Junção de fenômenos climáticos

As chuvas da pré-estação, nos meses de dezembro e janeiro, são ocasionadas por um sistema chamado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). O vórtice atua nos níveis mais altos da atmosfera e de duas formas distintas. No centro, faz com que o ar seco desça para a superfície. Já nas bordas – como tem sido no Ceará – ocorre formação de nuvens de chuva.

Nos últimos dias, outro fenômeno tem influenciado as precipitações, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Ela é o principal sistema indutor de chuvas no período da estação, que se estende entre fevereiro a maio.

Alerta de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para o Ceará. O aviso meteorológico aponta risco de fortes chuvas, acompanhadas de rajadas de vento de até 60 km/h e raios. O comunicado vale pelo menos até esta quarta-feira, 12, para todos os 184 municípios do Estado. Um novo prognóstico deve ser divulgado pelo órgão na quinta-feira, 13, com a previsão para o restante da semana.

* Atualizada às 10 horas desta quarta-feira, 12 de janeiro



Tags