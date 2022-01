Após trégua, chuvas devem voltar ao Ceará a partir desta terça, 11

Após alguns dias de trégua, a chuva deve retornar ao Ceará nesta terça-feira, 11, conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As projeções indicam possibilidades de precipitações em todas as regiões do Estado. As chances são ainda maiores no Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço do Baturité e na região Jaguaribana. Os maiores acumulados podem ser registrados entre a madrugada e começo da manhã, principalmente na parte Oeste e Sul do Ceará.



Segundo a meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto, as condições favoráveis para o registro de novos eventos pluviométricos no Ceará são resultado da atuação de um sistema meteorológico chamado Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN). “Esse fenômeno, que acontece sobre a região Nordeste do Brasil, intensifica as áreas de instabilidade neste início de semana, o que favorece a formação das nuvens de chuva no Ceará, aumentando a probabilidade de ocorrência de precipitações”, explicou a especialista.

Sobre o assunto Defesa Civil alerta para fortes chuvas em quatro estados

Chuvas fortes atingem regiões norte e noroeste do estado do Rio

Chuva segue causando mortes e estragos em MG

Especialista alerta para possibilidade de novos desastres causados pelas chuvas no Brasil



Na previsão estendida, a Funceme também aponta grande possibilidade de chuva em todo o Ceará para a próxima quarta-feira, 12. O tempo deve ser marcado pela predominância de céu variando de nublado a parcialmente nublado. Um novo boletim com a previsão para o restante da semana deve ser divulgado nas próximas horas.



A última chuva observada no Ceará foi na quarta-feira, 5, interrompendo uma sequência de quatro dias consecutivos com registro de precipitações. Nos primeiros dias de 2022, já houve ocorrência de pluviometria em todos os 184 municípios cearenses, segundo a Funceme.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tenha acesso a conteúdos exclusivos, colunistas e reportagens especiais. Clique aqui e assine O POVO +

Tags