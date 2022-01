Ceará tem alerta de chuvas intensas com risco de raios e forte ventania

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para o Ceará, nesta terça-feira, 11. O aviso meteorológico aponta risco de fortes precipitações, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas, pelo menos até esta quarta-feira, 12. O comunicado vale para todos os 184 municípios do Estado. Um novo prognóstico deve ser divulgado pelo órgão na quinta-feira, 13, com a previsão para o restante da semana.



O boletim indica possibilidade de ventos intensos (40 e 60 km por hora), interrupção no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e até queda de galhos de árvores. Apesar do alerta, as chances disso eram consideradas baixas até a última atualização do painel de avisos meteorológicos do Inmet, às 20h27min.



Mesmo com o baixo risco, o Instituto recomenda que durante as chuvas, em caso de forte ventania, o melhor a se fazer é evitar buscar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas principalmente nesses locais. Outra dica é não estacionar veículos automotores no entorno de torres de transmissão ou placas placas de propaganda (outdoor). “Se possível, também desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Evite usar objetos que estejam conectados a tomadas”, acrescenta o órgão.



Caso as chuvas resultem em algum dano material ou físico, o ideal é acionar imediatamente a Defesa Civil, por meio do telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193. Ambas as ligações podem ser feitas gratuitamente de qualquer ponto do Estado. Os serviços funcionam em regime de prontidão, 24 horas por dia.

Sobre o assunto Após trégua, chuvas devem voltar ao Ceará a partir desta terça, 11

Fortaleza amanhece com chuva, raios e trovões nesta terça-feira, 11

O novo alerta do Inmet vai ao encontro das projeções feitas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na última segunda-feira, 10. O órgão acertou ao cravar chuvas em todas as regiões do Ceará para esta quarta-feira, 11. Pelo menos 102 municípios tiveram registros de precipitações.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A gerente de meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, reiterou hoje, durante coletiva do lançamento do plano de prevenção à Quadra Chuvosa, em Fortaleza, que as condições favoráveis para a ocorrência de chuvas no Ceará permanecem até quinta-feira, 13. O cenário resulta da atuação de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN), fenômeno meteorológico que ocorre sobre o Nordeste do Brasil e que favorece a formação das nuvens de chuva no Ceará e em outros estados da Região, como Maranhão e Bahia.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags