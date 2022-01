Ceará atinge 95% de ocupação nos leitos de UTI Covid-19 para crianças

Às vésperas do início da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, o Ceará acumula ocupação de 95,83% nos leitos de UTI pediátricos. A informação consta na plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), atualizada às 21h12min desta sexta-feira, 14. No total, a rede de assistência hospitalar cearense conta com 24 UTIs ativas para atender o público infantil acometido pelo novo coronavírus. Desses, há apenas uma vaga disponível.



Os leitos estão espalhados por cinco hospitais, sendo quatro na Capital e um no Interior. Em quatro das unidades, a taxa de ocupação, isoladamente, já chega a 100%. É o caso do Sopai Hospital Infantil e do Albert Sabin, em Fortaleza, ambos com dez leitos ocupados, do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, também na Capital, e do Hospital Maternidade Santo Antônio, em Barbalha, estes dois últimos, cada um com uma vaga preenchida. Já no Hospital Regional da Unimed, um dos dois leitos disponíveis está ocupado.

Há uma semana, no último dia 7, a taxa de ocupação geral das UTIs pediátricas no Ceará chegava a pouco mais de 51%. Nesse mesmo intervalo, também houve crescimento na demanda por enfermaria. Segundo o painel IntegraSUS, durante esse período, o índice de internação de crianças nos leitos clínicos do Estado passou de 69 para 77%.



Em quase dois anos de pandemia, cerca de 41,2 mil crianças e adolescentes com idades entre 5 e 14 anos foram acometidas pela Covid-19. No mesmo grupo, 32 óbitos foram registrados em decorrência de complicações da doença. O IntegraSUS não fornece uma estatística específica para a faixa etária de 5 a 11 anos, público que agora passa a fazer parte do programa de imunização.



Primeiro lote



Nesta sexta-feira, 14, o Ministério da Saúde enviou ao Ceará a primeira remessa de vacinas pediátricas contra a Covid-19, com um total de 55.100 doses. Segundo o Governo do Estado, a distribuição aos 184 municípios cearenses deve ser concluída em até 48 horas.



No Interior, as entregas deverão ser efetuadas por meio das aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Já na Capital, a previsão é que a vacinação já tenha início neste sábado, 15, com ao menos 200 crianças agendadas. As listas com os nomes das pessoas que irão receber o imunizante, incluindo os adultos, foram divulgadas na noite desta sexta-feira, 14, pela Prefeitura de Fortaleza.

