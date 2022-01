IFCE abre mais de 400 vagas para cursos técnicos de nível médio

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abre, a partir desta quarta-feira, 12, o processo seletivo para cursos técnicos de nível médio. Ao todo, serão 496 vagas que contemplam as unidades de Aracati, Cedro, Crato, Guaramiranga, Iguatu, Itapipoca, Jaguaruana, Tauá e Umirim. As inscrições acontecem até 17 de janeiro de 2021.

As inscrições acontecem exclusivamente pela internet, através do sistema Qseleção. Já o prazo para o envio da documentação via sistema eSolis se estende até o dia 18 do mesmo mês. Não há cobrança de taxa de inscrição. Segundo o edital, as vagas são destinadas a cursos como Agropecuária, Aquicultura, Edificações, Eletrotécnica, Computação Gráfica e outros. A seleção acontece em fase única, que consiste na análise do histórico escolar.

O processo seletivo compreende, ainda, as seguintes modalidades de ensino técnico: integrados, onde os alunos cursam o técnico e o ensino médio tradicional no próprio IFCE; concomitantes, no qual os alunos cursam o técnico no IFCE e o ensino médio em outra instituição, no contraturno; e subsequentes, para os que já concluíram o ensino médio.

Serviço

Processo seletivo Instituto Federal do Ceará

Cursos técnicos nível médio

Inscrições: de 12 a 17 de janeiro

Prazo para envio de documentação: de 12 a 18 de janeiro

Confira aqui o edital completo



