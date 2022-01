Michael B. Jordan, ator de "Pantera Negra", aparece em lista de procurados da polícia cearense

O ator Michael B. Jordan, que fez sucesso nos filmes "Pantera Negra" e "Creed", apareceu em um catálogo de reconhecimento vacinal da Polícia Civil do Ceará. Isso porque uma foto do ator foi utilizada no Termo de Reconhecimento Fotográfico dos suspeitos de envolvimento na chacina da Sapiranga. Além do registro com o artista, outras três imagens estavam presentes na lista.

Segundo informe da PCCE, a estratégia de reconhecimento facial é "apenas uma das etapas que podem levar ao indiciamento de um acusado". Em nota, a corporação declarou que também faz uso de depoimentos de testemunhas, além de perícias técnicas nos locais de crime, como coleta de impressões digitais e análise de câmeras de segurança, por exemplo.

As fotos teriam sido úteis na apreensão de um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento na chacina ocorrida no bairro Sapiranga, em Fortaleza, no último dia 25. Na ocorrência, cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas. Até o momento, 13 pessoas suspeitos foram capturados.

A polícia declarou, ainda, que uma nota técnica, datada de setembro de 2021, foi emitida para definir normas de ação para o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografias. As normas, por sua vez, seriam acatadas pelos delegados do Ceará. Além disso, foi emitido que as investigações acerca do ocorrido na Sapiranga resultaram na identificação de 28 pessoas, sendo 22 adultos indiciados.

