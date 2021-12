Bombeiros resgatam Gavião-carijó em residência na Barra do Ceará, em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou, na tarde deste sábado, 11, um animal silvestre da espécie Gavião-carijó, que caiu em um baco de uma residência na Barra do Ceará, em Fortaleza. Os bombeiros militares foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Com o apoio da articulação da Comissão de Defesa dos Direito dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Ceará (CDDA - OAB/CE), foi providenciado um profissional habilitado falcoeiro. Em apoio, Paulo Roberto Pinheiro foi responsável por prestar socorro e reabilitação ao animal, além de realizar a posterior soltura.

Sobre o assunto Corpo de Bombeiros resgata mulher presa às ferragens de acidente em Caucaia

Mulher escapa de cova após ser enterrada viva por companheiro na Bahia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a SSPDS afirmou que o pai da solicitante, ao ver que o animal caiu em um beco, o ajudou, alimentou e informou as autoridades por meio da Ciops. O Gavião-carijó (rupornis magnirostris) é uma espécie de aves de caça que comunica-se com o parceiro. Hábil caçador de cobras, lagartos, roedores e pássaros, é também conhecido como gavião-pega-pinto e vive desde o México até a Argentina.

No ano de 2019, o CBMCE resgatou 3.919 animais em Fortaleza e no Interior do Estado. Já no ano passado, esse número de salvamentos aumentou para 5.217. Em 2021, de janeiro a novembro deste ano, já foram resgatados 5.827 animais pelo Corpo de Bombeiros em todo o Ceará.

Tags