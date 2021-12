Cidade utiliza drones para fiscalizar denúncias de maus-tratos a animais

A Prefeitura de Itanhaém, em São Paulo, começou a utilizar imagens de drones para ajudar nas investigações de denúncias de maus-tratos aos animais na região. Conforme informado pela gestão municipal, durante os voos do equipamento é possível confirmar os atos de agressão e, ao mesmo tempo, gravar as imagens que depois servirão de prova em processos contra os agressores.

A medida está sendo executada pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, por meio do Departamento de Proteção e Bem Estar Animal. Segundo informações da pasta, a nova ferramenta possibilita maior agilidade ao trabalho dos fiscais.

“Fizemos um importante investimento com a aquisição do drone. É um equipamento moderno que proporciona todas as condições necessárias para que a nossa equipe de fiscalização possa apurar todas as denúncias de maus tratos que vitimam os animais domésticos”, explica o secretário de Planejamento de Meio Ambiente da Cidade, César Augusto.

Para realizar denúncias contra maus-tratos e abandono de animais, a Prefeitura de Itanhaém disponibilizou em seu site oficial um portal de denúncias, que pode ser usado anonimamente e tem como objetivo reivindicar a penalização correta e efetiva para quem comete crueldades aos animais.

Para conhecer, basta acessar a página da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e clicar em "Portal de Denúncias”. Lá, haverá uma opção para Bem-Estar Animal (maus tratos e abandono) que levará diretamente para página onde será possível realizar a denúncia.

O site solicitará que o usuário crie um cadastro, selecione o ocorrido e descreva a situação em detalhes. Ao final do processo, o munícipe receberá um código de identificação para que possa checar o andamento das operações pela opção “Visualizar Denúncias Anteriores”.

