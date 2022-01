Cadela fica presa entre paredes após se assustar com fogos de artifício durante Ano Novo

Na manhã do último sábado, 1º, o Corpo de Bombeiros de Goiás resgatou uma cadela que ficou presa entre duas paredes após se assustar com os fogos de artifício durante a virada de 2021 para 2022. O caso aconteceu em Goianira, cidade que fica a 22 km da capital goiana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal ficou assustado por causa dos fogos de artifício e para fugir do barulho, resolveu se escondeu entre a parede de uma residência e o muro de uma igreja, onde acabou ficando preso.

Para liberar o animal, foi necessário fazer um acesso na parede da residência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cadela foi resgatada aparentemente saudável e entregue à sua proprietária.

Na última sexta-feira, 31, O POVO conversou com especialistas sobre como os fogos de artifício com barulho são prejudiciais aos animais e a pessoas com autismo.



Para animais, os fogos representam três tipos de impactos negativos



Hugo Fernandes, biólogo e professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), cita que existem três tipos de impacto dos fogos barulhentos aos animais.



1. Impacto direto: é quando um barulho muito forte causa danos prejudiciais a cada espécie. “Um barulho muito forte causa uma miopatia de estresse em algumas espécies de aves e podem levá-las a óbito imediatamente”, explica o professor. O mesmo pode acontecer com mamíferos e outros grupos animais.

2. Impacto indireto: danos que não levam a óbito, mas que podem causar prejuízos no sistema auditivo e no comportamento. “Essas espécies acabam mudando de forma irreversível e isso causa problemas ambientais em cadeia”, diz Hugo.

3. Impacto em larga escala: quando se tem impactos diretos e indiretos somados às centenas de outros impactos que o meio oferece à fauna. “Quando você tem esse problema aliado aos demais, você tem um cenário muito complicado de se reverter”, conclui.

Portanto, segundo o biólogo, é muito importante que a população considere a não soltura dos fogos barulhentos.

