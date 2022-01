Dezembro foi o mês com mais casos positivos de Covid em testes de farmácias desde agosto

De acordo com os dados da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), dezembro último já é o mês em que as farmácias do Ceará registraram o maior número de casos positivos de Covid-19, desde agosto de 2021.

Os dados fornecidos pela Associação nesta terça-feira, 4, ainda não contam com os números totais do mês de dezembro, a última parcial foi atualizada no dia 19 de dezembro. Nesse período, 1.393 testes apontaram casos positivos de Covid-19.

Em apenas 19 dias, dezembro já superou os 1.336 casos positivos registrados em novembro de 2021, os 968 testes positivos do último mês outubro, assim como os 1.366 de setembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A última vez que um mês registrou mais casos positivos de Covid-19 foi em agosto, com 2.025. Entretanto, caso dezembro mantenha a média diária de 73 casos positivos nos 12 dias ainda não contabilizados, o último mês de 2021 pode superar o número de casos registrados em agosto, chegando a 2.269 positivados.

Em agosto, a média diária de casos positivos registrados em testes realizados em farmácias foi de 65 por dia. Apesar da crescente no número de casos em dezembro, o número ainda está muito distante do que o cenário observado durante o mês de março de 2021, período em que o levantamento da Abrafarma registrou os piores índices do Estado durante o último ano.

Ao todo, em março, 37.787 testes tiveram resultado positivo para Covid-19, o que representa uma média de 1.219 testes positivos por dia. Em um comparativo com a média diária de casos positivos de dezembro, há uma queda de 94% do número de casos registrados por dia.

Além dos casos positivados, os dados da Abrafarma apontam que a procura por testes de Covid-19 voltou a subir em dezembro no Ceará, quando, diariamente, cerca de 833 testes eram realizados. Durante o segundo semestre, apenas o mês de julho possui uma média maior, com 1.214 testes realizados por dia.

LEIA TAMBÉM | Repórter do SBT que desmaiou ao vivo apresenta quadro instável



De 1º de janeiro ao dia 19 de dezembro de 2021, a Abrafarma registrou 597.041 testes realizados em farmácias e drogarias do Ceará, desses, 131.351 foram positivos.

Os dados fornecidos pelo levantamento da Abrafarma mostram uma realidade parcial, já que registram apenas os números relacionados a testes realizados em drogarias e farmácias do Ceará.

Durante a manhã desta terça-feira, 4, O POVO acessou a plataforma de agendamento de testes de Covid-19 de duas grandes redes de farmácias presentes no Ceará e constatou a alta procura pelo atendimento.

Das 24 farmácias disponíveis para a realização de teste de Covid-19, da rede Drogasil, nenhuma possuía agendamentos disponíveis para teste de antígeno nasal ou oral, assim como o sorológico, para esta terça-feira. Para o dia seguinte, quarta-feira, 10 das 24 já não possuem mais horários.

Já na rede de farmácias Pague Menos, o teste RT-PCR é disponibilizado em seis farmácias da Capital, nenhuma possuía horário disponível para esta terça-feira, e apenas metade ainda disponibilizava horário para o dia seguinte.

Já quem procurava realizar o teste de antígeno nasal, na rede Pague Menos, nesta terça-feira, 4, encontrava disponibilidade em apenas oito das 24 farmácias que oferecem o exame.

Na Capital, ainda existe a possibilidade da realização de testes fornecidos pela rede pública. O Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira, Centro, atende o público por ordem de chegada de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

LEIA TAMBÉM | Ceará vai vacinar crianças contra Covid-19 sem atestado médico, decide comissão



De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), em novembro, o Hotel realizava cerca de 70 testes RT-PCR por dia. Durante os últimos dias de dezembro, a média subiu para 250. No local, podem ser realizados até 300 exames por dia.

Além do Hotel Excelsior, testes gratuitos seguem sendo realizados em sistema drive thru no shopping RioMar Kennedy e no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), em ambos é necessário um agendamento prévio pelo site do Saúde Digital.

Além dos pontos de testagem disponíveis pela cidade, o aeroporto e a rodoviária de Fortaleza seguem realizando testes em viajantes.

Apagão de dados nacionais

De acordo com a plataforma IntegraSUS da Sesa, até as 10h50 da manhã, desta terça-feira, 4, o Estado possuía 957.498 casos de Covid-19 confirmados, com outros 23.067 em investigação. Desde o início da pandemia, 24.823 pessoas perderam a vida em decorrência do coronavírus no Estado.

Em âmbito nacional, o país vive um "apagão" de dados por parte da plataforma disponibilizada pelo Governo Federal. Desde o início de dezembro, após um ataque de hackers ao sistema do Ministério da Saúde, o DataSUS segue com o fornecimento de dados prejudicado.

Ainda em dezembro, um boletim publicado pela Fiocruz alertou que, sem dados precisos, não há como o país adotar medidas adequadas de combate à pandemia.

LEIA TAMBÉM| China confina mais 1 milhão de pessoas após detectar casos de Covid-19



Tags