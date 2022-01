Repórter do SBT que desmaiou ao vivo apresenta quadro instável

O jornalista tem 36 anos e é apresentador do Jornal das 7, no entanto, cobria férias de Ademir Santos, âncora titular do programa matutino "Alterosa Alerta Sul de Minas"

Rafael Silva, o jornalista que teve um mal súbito e desmaiou ao vivo durante o programa “Alterosa Alerta Sul de Minas”, da TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, apresenta um quadro de saúde instável nesta terça, 4. Kadu Lopes, colega de empresa de Rafael, compartilhou a informação no Jornal das 7, noticiário noturno do canal mineiro.

“Ele está reagindo ao tratamento e está se movimentando com as mãos e os pés. Isso é bom, segundo os médicos. Apesar da angústia, trago esta notícia com alegria. Ainda não sabemos o que aconteceu com o Rafael”, disse Kadu.

Kadu Lopes fez um apelo ao público, o apresentador pediu que as pessoas não compartilhem as imagens do colega sofrendo o mal súbito. “Se você tem um coração bom, você tem o que a gente chama de empatia. Imagina o que o outro sofreu com isso. Quando ele descobrir que explodiu nas redes sociais por conta de um problema de saúde. Se você está recebendo isso, não compartilhe”, ressalta.

Rafael tem 36 anos e é apresentador do Jornal das 7, no entanto, cobria férias de Ademir Santos, âncora titular do programa matutino “Alterosa Alerta Sul de Minas”. Ele estava ao vivo quando passou mal. De acordo com o Extra, no caminho para o hospital Humanitas, onde está internado na UTI, ele sofreu cinco paradas cardíacas.







