Cenário dos açudes: 14 com mais de 70% de aporte e 79 com menos de 30%

O reservatório Caldeirões, no Alto Jaguaribe, está com 89,77% do volume total. O Castanhão tem 8,18% da capacidade

Dos 115 açudes cearenses, apenas 14 estão com 70% da capacidade de aporte total no começo de 2022 e 79 têm menos de 30% armazenados. Os dados são do Portal Hidrológico do Ceará, referentes ao dia 1º de janeiro, às 22h29min.

Assim, o Estado começa o ano com 20,73% do volume total possível. O Castanhão, maior açude do Ceará, com capacidade de 6.700 hm³, está com apenas 8,18% (547,92 hm³) de sua capacidade.

Por outro lado, já existem alguns reservatórios alcançando os 90% de volume, como é o caso do Caldeirões, no Alto Jaguaribe. Com capacidade de 1,24 hm³ (ou seja, um bilhão de litros), o açude marcou 89,77%.

Alguns dos municípios da sub-bacia do Alto Jaguaribe registraram chuvas neste domingo, 2, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Entre eles, Cariús (60 milímetros), Iguatu (65 mm) e Icó (47,3 mm).

Veja quais açudes estão com 70% ou mais da capacidade:

Acaraú Mirim - 72,02%

Jenipapo - 77,49%

São Vicente - 79,92%

Sobral - 74,87%

Caldeirões - 89,77%

Faé - 73,36%

Muquém - 74,94%

Pau Preto - 77,37%

Tucunduba - 73,83%

Gavião - 82,48%

Germinal - 77,2%

Rosário - 70,12%

Ubaldinho - 84,4%

Mundaú - 73,44%



