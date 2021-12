Quase 130 municípios cearenses registram chuvas em 24 horas

Nos últimos dois dias, houve precipitação em todas as macrorregiões do Estado. O município de Cedro registrou 120 mm de chuva no intervalo no intervalo de 24 horas

Pelo menos 128 municípios do Ceará registraram chuva no intervalo de 24 horas entre a manhã desse domingo, 26, e a manhã desta segunda-feira, 27, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Na Capital, o tempo amanheceu nublado e com momentos de chuvas no último domingo do ano.

Houve precipitações em todas as macrorregiões nos últimos dois dias, em conformidade com a previsão emitida pela Funceme, que já indicava condições favoráveis à ocorrência de chuvas intensas no Estado entre domingo e segunda-feira.

Segundo a Funceme, os maiores acumulados do período de 24 horas ocorrem no municípios de Cedro (120mm), Icó (100mm), Iracema (84mm), Meruoca (84mm) e Ararendá (82mm).

Ainda nesse domingo, 26, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de chuvas intensas no Ceará. O aviso "Amarelo", de perigo potencial, para Sertão Central, Inhamuns, o Noroeste, Centro-Sul e Norte Cearense, e o "Laranja", de perigo, para o Sul, Sertão, Centro-Sul. Os avisos se referiam até às 10 horas desta segunda-feira, 27, e sinalizavam chuvas de 20 a 60 mm/h e ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h.

Para os próximos dois dias (terça-feira, 28, e quarta-feira, 29) a Funceme prevê redução da chuva na maioria das macrorregiões do Ceará. Apesar da influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que está causando as fortes chuvas na Bahia, o fenômeno não deve causar o mesmo impacto no Estado.



