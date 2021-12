Após chuvas neste domingo, Ceará tem alerta para vento forte e mais chuva segunda

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 27, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), é de chuva na região do Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, e nos litorais de Fortaleza e no Pecém. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva.

Neste domingo, 26, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois avisos de chuvas intensas no Ceará. O aviso "Amarelo", de perigo potencial, para Sertão Central, Inhamuns, o Noroeste, Centro-Sul e Norte Cearense, e o "Laranja", de perigo, para o Sul, Sertão, Centro-Sul.

De acordo com o Instituto, o avisos vão até às 10 horas da segunda-feira. O amarelo registra chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

E o laranja, chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As instruções em caso de rajadas de vento é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evitar também o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para o alerta laranja, também é importante desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Confira alguns municípios atingidos

Alerta amarelo:



Umari, Tamboril, Tabuleiro do Norte, São João do Jaguaribe, São Benedito, Solonópole, Senador Pompeu, Santa Quitéria, Quixeramobim, Quixadá, Quixelô.

Alerta laranja:

Acopiara, Barbalha, Campos Sales, Brejo Santo, Crateús, Crato, Juazeiro do Norte, Milagres, Missão Velha, Tauá.

