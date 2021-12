Fortaleza amanhece com tempo chuvoso no último domingo de 2021

Chuvas mais fortes podem acontecer entre a manhã e a tarde. As macrorregiões do Cariri, da Jaguaribana, da Ibiapaba e do Sertão Central e Inhamuns têm previsão de chuva ao longo do dia

O tempo amanheceu nublado e com momentos de chuva em Fortaleza neste último domingo de 2021. Segundo a análise feita pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará apresenta condições favoráveis à ocorrências de chuvas intensas, principalmente, para hoje e segunda-feira.

A partir de terça-feira, 28, a tendência é de redução das chuvas em todo o território cearense.

Boletim parcial da Funceme, com dados registrados até as 9h41min, choveu em pelo menos 59 municípios entre as 7 horas desse sábado e as 7 horas de hoje. Veja as maiores chuvas:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Várzea Alegre (Posto: Riacho Verde): 38mm

Acopiara (Posto: Caixa): 37mm

Abaiara (Posto: Abaiara): 36mm

Viçosa do Ceará (Posto: Viçosa do Ceará): 36mm

Granjeiro (Posto: Cana Brava dos Ferreiras): 35.4mm

Potiretama (Posto: Potiretama): 35mm

Barro (Posto: Brejinho): 33.2mm

Orós (Posto: Orós): 32mm

Porteiras (Posto: Sítio Saco): 30mm

Missão Velha (Posto: Gameleiro de S. Sebastião): 30mm

Devido à formação de áreas de instabilidade, efeitos locais (como temperatura, relevo e disponibilidade de umidade) e da brisa marítima, as macrorregiões do Cariri, da Jaguaribana, da Ibiapaba e do Sertão Central e Inhamuns têm previsão de chuva ao longo do dia, onde os maiores acumulados poderão ocorrer entre à tarde e à noite. A chuva prevista para essas regiões deverá acontecer de forma mais abrangente, com intensidade variando de fraca a forte.

Sobre o assunto Sul do Ceará deve apresentar melhores condições de chuva neste Natal

Fortaleza tem 20 praias próprias para banho neste fim de semana de Natal; veja quais

Fortes chuvas voltam ao sul da Bahia e mais de 11 mil ficam desalojados

As demais regiões permanecem com alta possibilidade de chuva; no entanto, poderá ocorrer de forma mais isolada e passageira, com intensidade variando de fraca a moderada.

Para a segunda-feira, 27, a Funceme prevê tendência de chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e nos litorais de Fortaleza e Pecém. Os maiores acumulados devem se concentrar entre a madrugada e manhã.

Confira a previsão do tempo para o Ceará:

Domingo (26/12): Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, na Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva.

Segunda-feira (27/12): Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e nos litorais de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva.

Terça-feira (28/12): Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Cariri.

Tags