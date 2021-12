Equipe da UFC vence desafio internacional de design de rua

Uma equipe de alunos e professores dos cursos de Design e Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Ceará (UFC) foram vencedores do International Street Design Challenge, um desafio internacional que visa a promover o intercâmbio entre os estudantes de Design, Arquitetura e Urbanismo das cidades que compõem a Rede de Cidades do Design da Unesco.

A iniciativa teve como objetivo conscientizar sobre as discussões da Conferência Global COP 26, que teve sua edição este ano nos dias 31 de outubro a 12 de novembro.

Os participantes tinham como desafio propor, em um prazo de 48 horas, um projeto para a recuperação saudável, verde e resiliente de uma rua em uma Cidade do Design da Unesco, com um projeto autossuficiente de baixo custo.

O projeto vencedor deste ano foi desenvolvido pela equipe da universidade do Ceará, composta pelos professores Mariana Lima e Eugênio Moreira (Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design); pelos alunos João Pedro Crispim, Luciana Sales e Railson Silva (Curso de Design); e pelos alunos Bárbara Bessa, Edinardo Estanislau e Vanessa Santos (Curso de Arquitetura e Urbanismo).

Como proposta, a equipe desenvolveu um projeto para a cidade de Kaunas, na Lituânia, com ênfase no engajamento das pessoas com os espaços públicos, a fim de tornar a rua um espaço inspirador na cidade.

O resultado foi divulgado nesse sábado, 18, pelo presidente do International Council of Design, David Grossman. Na ocasião, ele destacou a importância de que as ruas não sejam projetadas para as cidades, mas para as pessoas.

