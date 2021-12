Aquiraz recebe Praia Acessível, Brinquedopraça, Brinquedocreche e Academia ao Ar Livre

O Governo do Ceará entregou em Aquiraz neste sábado, 18, uma estação do projeto Praia Acessível. Além disso, o município recebeu equipamentos da Brinquedopraça, Brinquedocreche e da Academia ao Ar Livre.

Entre os presentes na cerimônia estavam a vice-governadora, Izolda Cela (PDT), o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PL), e a titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS), Socorro França.

Esta é a quarta estação do Praia Acessível, iniciativa que possibilita o acesso ao mar a pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas com baixa mobilidade. Realizado em uma parceria entre Estado e município, a ação busca promover também inclusão, como afirmou Izolda Cela no evento:

“A ideia de um projeto como esse é a inclusão. É olhar para as pessoas e ver aquilo que elas precisam para ter o direito de experimentar, de viver e de aproveitar algumas coisas, que, pelas suas próprias condições, não são permitidas a elas”.

Além do Praia Acessível, foram inauguradas uma brinquedopraça e uma brinquedocreche em Aquiraz. A primeira foi instalada na Praça das Flores, no Centro do município, e conta também com academia ao ar livre. O espaço faz parte do programa Mais Infância Ceará, com implantação realizada pela SPS.

Quanto à brinquedocreche, ela se localiza na Escola de Ensino Fundamental Plácido Castelo e é a 40ª versão do equipamento entregue no Ceará. Titular da SPS, Socorro França ressaltou a relevância de proporcionar tais espaços para a população.

“Hoje é um dia muito importante. Enquanto olhamos para um Brasil que está sendo desumanizado, estamos aqui em Aquiraz, hoje, tratando da inauguração de equipamentos de inclusão”.

Ela acrescentou: “A brinquedocreche e a brinquedopraça foram equipamentos pensados com muito cuidado, porque abrigarão as crianças. Os espaços contam com piso emborrachado, gradil e brinquedo de inclusão para crianças com deficiência. Enquanto elas brincam, as famílias se exercitam na academia que vem acoplada. É um dos pilares do “Mais Infância”: o tempo de brincar. A brinquedocreche estimula a criança a crescer no seu tempo de crescer e a aprender no tempo de aprender”.



