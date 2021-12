Às escuras, enfermeiros vacinam contra a Covid-19 no Centro de Eventos

A vacinação da população é o principal fator de queda dos índices de contaminação e mortes por Covid-19 apresentados nos últimos meses. No Ceará, o ritmo de imunização tem ocorrido até com as luzes apagadas. É que na manhã deste domingo, 19, uma oscilação de energia foi registrada no Centro de Eventos, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

Por volta das 10 horas, algumas pessoas foram vacinadas mesmo durante a falta de energia. Com o auxílio da lanterna do celular, enfermeiros aplicaram os imunizantes no braço da população cadastrada que estava no local. Pouco tempo depois, a situação foi regularizada, quando as luzes de emergência foram acionadas.

Gerente geral do Centro de Eventos, Lívia Holanda explicou que o problema foi causado na rede da Enel e que foi sentido em outras localidades próximas. O POVO entrou em contato com a empresa de distribuição de energia, mas não obteve resposta até o fechamento da edição impressa.

Além da primeira, segunda e terceira doses das vacinas contra a Covid-19, foram aplicadas neste domingo, 19, imunizantes contra a gripe (Influenza A e H1N1). A ação fez parte de operação da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) que objetiva também a proteção da população contra esses vírus. A pasta deve divulgar balanço da ação nesta segunda-feira, 19.

Até a última quinta-feira, 16, mais de 14 milhões de doses foram aplicadas em todo o Ceará entre 1ª, 2ª e 3ª doses, assim como doses únicas, de reforço e adicional.

O Ceará completou seu terceiro dia consecutivo sem registrar qualquer morte em decorrência da Covid-19. No último relatório da plataforma IntegraSus, divulgado neste domingo, 19, o Estado contabilizava 24.749 óbitos desde a chegada da pandemia por estas terras.

Ao todo, são 953.865 pessoas infectadas do ano passado para cá no Ceará. A última morte registrada em território cearense ocorreu entre a quarta-feira, 15, e a quinta-feira, 16. Com isso, o Ceará se consolida na mesma situação de outros 17 estados que apresentam queda na média móvel de óbitos. A redução cearense é calculada em -42%, conforme aponta o consórcio de veículos de imprensa do Brasil.





