Suspensão de Réveillon e Carnaval é recomendada a 54 municípios do Ceará

Por meio de recomendações oficiais, o Ministério Público do Ceará (MPCE) solicitou que pelo menos 54 cidades do Ceará garantam o cumprimento das regras do decreto estadual e não realizem festas de Réveillon, Pré-Carnaval ou Carnaval em 2022. Até essa quarta-feira, 15, 44 municípios cearenses estavam incluídos na recomendação.

O órgão pediu que prefeitos e secretários municipais da Saúde proíbam a realização desse tipo de evento que descumpram as medidas sanitárias vigentes para evitar a transmissão do coronavírus. No caso de ainda serem realizados eventos sociais, o MPCE recomenda que sejam seguidos protocolos, como a apresentação do comprovante de vacinação e o controle do número de pessoas presentes nas festas.

Confira as cidades que receberam orientações para não realizar as festas:

Acaraú

Abaiara

Acopiara

Alto Santo

Arneiroz

Aurora

Banabuiú

Boa Viagem

Camocim

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Cascavel

Choró

Crato

Croatá

Eusébio

Farias Brito

Forquilha

Graça

Granjeiro

Groaíras

Horizonte

Ibiapina

Icó

Iguatu

Itaitinga

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Limoeiro do Norte

Madalena

Milagres

Mombaça

Pedra Branca

Penaforte

Pindoretama

Porteiras

Quixadá

Redenção

Russas

Saboeiro

Salitre

Santana do Acaraú

São Benedito

São João do Jaguaribe

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tauá

Tianguá

O MPCE também ingressou com ação civil pública (ACP) nos municípios de Aracati e de Ubajara. As informações são do Centro de Apoio Operacional da Saúde (Caosaúde).

Regras para festas de Réveillon no Ceará

O governo do Ceará proibiu a realização de grandes festas de Réveillon no Estado em 2021. De acordo com regras anunciadas pelo governador Camilo Santana em novembro, festas em locais fechados poderão ter no máximo 2.500 pessoas. Já eventos realizados em espaços abertos têm capacidade máxima de 5 mil participantes. As decisões foram tomadas em reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia.

O governador também cancelou o XV Edital Ceará Ciclo Carnavalesco, referente a 2022. No anúncio da suspensão, Camilo afirmou que "não é o momento de estarmos programando essas festas".



