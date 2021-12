Sem caso da variante Ômicron, Fiocruz Ceará intensifica sequenciamento genômico

Com o aumento da disseminação da variante Ômicron do coronavírus por diversos países, aumenta a preocupação da chegada da cepa, mais transmissível, ao Estado. Por enquanto, não há caso oficialmente confirmado nem suspeito no Ceará, mas o Estado tem aumentado a testagem e o sequenciamento genômico.

Não é uma questão de "se" e, sim, "quando" a variante será introduzida e começará a circular na população cearense, alerta Fábio Miyajima, coordenador da Rede Genômica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-Ceará). "Nós intensificamos as testagens, os sequenciamentos, diminuímos o tamanho das baterias e aumentamos a frequência dos lotes para sequenciamento. Estamos atentos à situação", disse ao O POVO.

Casos no Brasil

O total de casos confirmados no Brasil da nova variante do coronavírus, Ômicron, chega a 19, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. As infecções foram registradas em São Paulo (13), no Distrito Federal (2), no Rio Grande do Sul (2) e em Goiás (2). Há ainda, segundo a pasta, sete casos em investigação em Goiás (2) e Minas Gerais (5).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que a variante já foi detectada em 77 países e se espalha em um ritmo sem precedentes. A primeira morte de paciente infectado com a nova cepa foi registrada nessa segunda-feira, 13, no Reino Unido.

Com Agência Brasil

