Funceme emite aviso meteorológico sobre risco potencial de chuva intensa no Ceará

Risco potencial indica possibilidade de 20% a 40% de chuvas intensas em algumas regiões do Ceará no final desta quinta-feira, 9, e início desta sexta-feira, 10

Um aviso emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta quinta-feira, 9, às 16h24min, indica risco potencial de chuvas para hoje e amanhã, 10, em algumas regiões do Estado. De acordo com imagens de satélite, as regiões centro-norte e sul apresentam condições de instabilidade para os próximos dias, proveniente do Oceano Atlântico e de efeitos locais.

Na descrição do aviso, é informado que a área em destaque na cor amarela está sujeita à ocorrência de chuvas intensas. “Não se descarta a possibilidade de ocorrência de alagamentos, enchentes, inundações e enxurradas, bem como descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento”, explica em trecho. O risco potencial indica possibilidade de 20% a 40% de chuvas intensas. O risco potencial em regiões especificadas pela cor amarela no mapa do Ceará indica possibilidade de 20% a 40% de chuvas intensas (Foto: Reprodução/Funceme)



De acordo com o que foi informado pela Funceme nessa quarta-feira, 8, a tendência de de chuva em algumas áreas do Estado, principalmente sobre o noroeste (Ibiapaba), e no sul e oeste do Sertão Central e Inhamúns, permanece. Na Ibiapaba, no Cariri e no sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns, as precipitações devem ocorrer durante o final da noite de hoje e na madrugada desta sexta-feira, 10.

Já a possibilidade de chuva no litoral cearense acontece, preferencialmente, no final da madrugada desta sexta, 10, e início da manhã. Em todas as regiões, a chuva deve ser passageira, com intensidade variando de fraca a moderada, podendo também acontecer de forma isolada. As condições de instabilidade provém do Oceano Atlântico e de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.



Também pode haver chuva intensa na noite de hoje e madrugada desta sexta, 10, em Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, além do Cariri. Ainda de acordo com a Funceme, nos próximos três dias há uma tendência de redução das precipitações no sul do Ceará, comparado a dias anteriores.

Previsão para os próximos dias

De acordo com a Funceme, a previsão para esta sexta-feira, 10, é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva no litoral do Pecém, no litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba, no Cariri e no sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns

Já para sábado, 11, a Funceme prevê céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva no Litoral do Pecém, no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité.



