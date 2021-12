Servidores públicos da Saúde no Ceará terão Plano de Cargos e Carreiras, afirma secretário

De acordo com Marcos Gadelha, as tratativas estão adiantadas e pode ser que seja "presente de Natal". São mais de 11 mil servidores ativos e inativos a serem beneficiados

Durante a inauguração do Centro de Estudos, Enfermaria e Setor de Endoscopia do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), o secretário da Saúde do Ceará, Marcos Gadelha, anunciou que todos os servidores públicos da Saúde no Estado terão um Plano de Cargos. "Em breve deveremos estar anunciando um plano de cargos e carreiras para todos os servidores", afirmou o titular da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

De acordo com o secretário, ainda não há definição sobre quando acontecerá o anúncio do Plano, mas destacou que as tratativas estão adiantadas entre a pasta, o governador Camilo Santana (PT). "Vamos ver quando vai ser lançado esse plano, mas já está bem adiantado e acho que seria melhor presente de Natal", afirmou Marcos. Serão beneficiados com o Plano 11.564 servidores ativos e inativos do Estado.

Com informações da repórter Ana Rute Ramires

