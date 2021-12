Vestibular Uece 2022.1: segunda fase tem recepção tranquila; veja fotos

O fechamento dos portões do campus do Itaperi da Uece, às 9 horas de hoje, domingo, 5, sinalizaram o início da segunda fase do Vestibular 2022.1. A recepção dos candidatos foi tranquila; ninguém se atrasou. Veja fotos

O fechamento dos portões do campus do Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece), às 9 horas de hoje, domingo, 5, sinalizaram o início da segunda fase do Vestibular 2022.1. Esta etapa da seleção também acontece nesta segunda, 6; nos dois dias, os exames acontecerão entre às 9 e 13 horas (horário de Brasília). A equipe do O POVO presenciou a chegada dos candidatos.

Movimentação intensa no trânsito foi registrada nas proximidades da entrada do campus, na avenida Silas Munguba. No local, funcionários de instituições de ensino recepcionavam os vestibulandos. Dez minutos antes do fechamento dos portões, alguns candidatos ainda chegavam ao campus. O fluxo de chegada, porém, logo cessou e nenhuma pessoa chegou atrasada ao local da prova.

Sobre o assunto FGV divulga resultado preliminar da área médica da Funsaúde; confira

Prazo para solicitar reaplicação do Enem termina hoje

Concurso Funsaúde: saiu resultado preliminar da área administrativa; confira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira imagens da chegada dos candidatos

Tags