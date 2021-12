Uece 2022.1: segunda fase começa hoje; veja principais informações

Após ter sido divulgado o resultado da primeira fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), 5.671 candidatos foram aprovados e realizam a segunda fase da seleção, que começa a partir de hoje, domingo (05/12), e se estende até amanhã, segunda (06/12). Nos dois dias, os exames acontecerão entre às 9 e 13 horas (horário de Brasília).

Assim como na primeira fase, o gabarito preliminar de cada dia da segunda fase será divulgado logo após o fim da aplicação das provas.

Sobre o assunto Veja como adotar cartinhas de Natal de crianças em vulnerabilidade

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vestibular Uece 2022: data e horário de aplicação da 2ª fase

A segunda fase do vestibular, de conhecimentos específicos, acontece no domingo, 5 de dezembro, e na segunda-feira, 6 de dezembro. Nos dois dias, os exames acontecerão entre às 9 e 13 horas (horário de Brasília). Da mesma forma que acontece na primeira fase, o gabarito preliminar de cada dia da segunda fase será divulgado logo após o fim da aplicação das provas.

Vestibular Uece 2022: instruções para a 2ª fase

As provas da segunda fase são constituídas por uma redação e por questões específicas de acordo com a área do curso de escolha do estudante. As orientações são as mesmas da primeira etapa. Confira abaixo:

Os concorrentes terão que usar máscaras que cubram nariz e boca durante todo o período de permanência nos locais de prova;

É preciso levar documento de identificação com foto;

É necessário levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta (fabricada em material transparente);

É permitido levar recipientes de álcool em gel ou outros antissépticos, mas é necessário que as embalagens sejam transparentes e sem rótulos.

Vestibular Uece 2022: aprovados 1ª fase Uece

As provas da primeira fase foram aplicadas em Fortaleza, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá e Tauá, das 09h às 13h, em 15 de novembro. Na ocasião, os participantes tiveram que responder 85 questões objetivas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Linguagens e Códigos.

Tags