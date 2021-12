FGV divulga resultado preliminar da área médica da Funsaúde; confira

Na sexta-feira, os candidatos da área administrativa conhecerão o resultado preliminar do certame. No dia 6 de dezembro, haverá prova de títulos

O resultado preliminar da área médica da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde Ceará) foi divulgado nesta quarta-feira, 1°, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Também foram publicados o gabarito definitivo da prova objetiva e a resposta aos recursos contra o gabarito preliminar. Os candidatos que quiserem interpor recursos contra o resultado tem até a sexta-feira, 3.

Os candidatos que prestaram o exame para a área administrativa devem esperar até a próxima sexta-feira, 1º. quando deve ser encerrada a divulgação dos resultados preliminares. No próximo dia 6 de dezembro, acontecerá a prova de títulos, com três vezes o número de vagas oferecidas para cada cargo, e no dia 13 de janeiro do ano que vem será divulgado o resultado final do concurso. Na segunda-feira, 29, foi a vez dos candidatos da área assistencial conhecerem o resultado.

Inicialmente, as vagas previstas são para o Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital de Messejana, o Hospital Infantil Albert Sabin, a Central de Regulação do Estado, o Centro de Especialidades Pediátricas e a sede da Funsaúde. A Funsaúde é uma entidade criada pelo Governo do Estado e coordenada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Foi criada com o intuito de oferecer melhores resultados para o sistema de saúde do estado.

Com mais de seis mil vagas, o certame reuniu mais de 115 mil candidatos em Fortaleza, nos dias 23 e 24 de outubro, com registro de quase 30%1 de abstenção em relação ao número de inscritos. Os salários variam entre R$ 2,2 mil e R$ 23,8 mil, de acordo com a formação. Conforme a legislação, o edital contempla a cota de 20% das vagas para negras e negros, e 5% para pessoas com deficiência.



