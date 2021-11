Concurso Funsaúde tem prazo para divulgação dos resultados prorrogado

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) prorrogou a divulgação do resultado preliminar do Concurso Funsaúde. Agora, a data de divulgação da prova objetiva será no dia 29 de novembro, próxima segunda-feira. No mesmo dia, também será anunciado o gabarito definitivo da prova objetiva e a resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar e contra a aplicação das provas.

Segundo a FGV, os candidatos terão os dias 30 de novembro e 1º de dezembro para interpor recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva. O concurso oferece mais de 6 mil vagas para cargos de assistência à saúde e administrativos. Para conferir o resultado preliminar, o candidato deverá acessar a página da organizadora.

Ao todo, são 5.581 vagas para a área assistencial e 419 para a área administrativa, de níveis médio e superior. São destinadas 1.055 vagas para médicos, divididas entre 73 especialidades, com salários que vão de R$ 12.100 a R$ 23.833, variando de acordo com a formação e a carga horária semanal (24 horas ou 40 horas).

A Funsaúde é vinculada à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Ainda, segundo o edital, para os cargos assistenciais e administrativos de nível superior, os valores ficam entre R$ 4.200 e R$ 9.350; e salários de R$ 2.200 a R$ 2.600 para nível médio.

