Funsaúde 2021: 32% dos inscritos para a manhã de domingo não compareceram

Realizadas no sábado, 23, e no domingo, 24, as provas do concurso público da Fundação Regional de Saúde do Ceará (Funsaúde) ocorreram conforme o esperado, sem surpresas técnicas, e com significativa presença dos 164.465 candidatos inscritos para a seleção. No primeiro dia, 37% dos inscritos não compareceram ao local de prova. Na manhã de domingo, 32% não realizaram a prova. Balanço completo deve ser divulgado pela organização nesta segunda, 25.

Das 60.374 pessoas inscritas para a realização da prova na manhã do segundo dia, 40.972 estiveram presentes e 19.402 não compareceram para a avaliação. Ao todo, 363 locais de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio e Maranguape receberam pessoas disputando seis mil vagas para unidades de saúde do Estado.

O POVO visitou um dos locais de prova, a Faculdade Católica de Fortaleza (FCF), durante o primeiro dia de avaliações. Os arredores do local tiveram intensa movimentação no trânsito cerca de uma hora e meia antes do início do exame, pois o edital requiriu a chegada com antecedência. Candidatos da manhã de domingo, segundo dia, afirmaram que a prova apresentou dificuldade menor que o habitual.

Para respeitar os protocolos sanitários contra a Covid-19, todos os candidatos só puderam adentrar os locais de realização do concurso utilizando máscara e precisaram permanecer com o item durante todo o tempo de avaliação. Os candidatos foram orientados a levar consigo seu próprio álcool em gel em recipiente transparente.

Dos 33.583 candidatos alocados para o sábado, 21.137 realizaram o exame; 37% dos inscritos não compareceram ao local de prova. Os dados foram repassados à reportagem pelas assessorias da Funsaúde e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizadora do certame.

Já na manhã deste domingo, houve ausência de 32,13% dos participantes inscritos. Os gabaritos preliminares das provas devem ser divulgados pela Funsaúde nesta terça-feira, 26.

Concurso Funsaúde 2021: relembre as vagas e áreas

Dos 164.465 candidatos de níveis médio e superior inscritos para o concurso da Funsaúde, foram homologadas 57.011 inscrições na área administrativa, 99.894 na área assistencial e 7.560 na área médica. As vagas serão distribuídas entre os hospitais Geral de Fortaleza (HGF), de Messejana (HM) e Infantil Albert Sabin (Hias), o Serviço de Regulação do Estado, o Centro de Especialidades Pediátricas e a sede da Funsaúde.

São destinadas 1.055 vagas para médicos, divididas entre 73 especialidades, com salários que vão de R $12.100 a R$ 23.833, variando de acordo com a formação e a carga horária semanal (24 horas ou 40 horas). Para cargos assistenciais e administrativos de nível superior, os valores ficarão entre R$ 4.200 e R$ 9.350; e salários de R$ 2.200 a R$ 2.600 para nível médio.



