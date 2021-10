FGV divulga gabaritos das provas do concurso da Funsaúde; confira

Foram divulgados os gabaritos preliminares das provas do concurso da Fundação da Saúde do Ceará (Funsaúde) 2021 na tarde desta terça-feira, 26, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). As provas foram aplicadas nesse último fim de semana, 23 e 24 de outubro. Mais de 6 mil vagas são ofertadas nas áreas assistencial, administrativa e médica.

Sobre o assunto AL aprova projeto que tira recursos e autonomia da Funsaúde

Concurso Funsaúde: candidatos do segundo dia dizem que prova foi fácil

Funsaúde 2021: 32% dos inscritos para a manhã de domingo não compareceram

Confira os gabaritos:

>> Área administrativa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

>> Área assistencial

>> Área médica

No total, 6.015 profissionais devem ser selecionados no certame. O resultado final do concurso está previsto para o dia 13 de janeiro de 2022. São 5.581 para a área assistencial e 419 para a área administrativa, de níveis médio e superior. São destinadas 1.055 vagas para médicos, divididas entre 73 especialidades, com salários que vão de R$ 12.100 a R$ 23.833.

Para cargos assistenciais e administrativos de nível superior, os valores ficam entre R$ 4.200 e R$ 9.350; e salários de R$ 2.200 a R$ 2.600 para nível médio. O edital contempla a cota de 20% das vagas destinadas a participantes negras e negros, conforme a Lei Estadual nº 17.432. Há também cota de 5% para pessoas com deficiência.

As vagas previstas no concurso serão distribuídas inicialmente entre os hospitais Geral de Fortaleza (HGF), de Messejana (HM) e Infantil Albert Sabin (Hias), o Serviço de Regulação do Estado, o Centro de Especialidades Pediátricas e a sede da Funsaúde. Os aprovados serão contratados na condição de empregado público, mas terão vínculo regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

A Funsaúde é uma entidade criado pelo Governo do Estado e coordenada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Foi criada com o intuito de oferecer melhores resultados para o sistema de saúde do Estado.

Confira o cronograma do concurso

- Provas objetivas: sábado e domingo (23 e 24 de outubro)

- Gabarito preliminar: 26 de outubro

- Convocação para avaliação de títulos: 6 de dezembro

- Resultado: 13 de janeiro de 2022

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags