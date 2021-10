Homem é preso em flagrante suspeito de estuprar enteada de 13 anos em Caucaia

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na última sexta-feira, 28 de outubro, em Caucaia, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra a enteada de 13 anos. Conforme apuração da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), do Município, a vítima estava dormindo quando foi surpreendida pelo homem tocando suas partes íntimas.

Ainda de acordo com as apurações, a vítima já havia sofrido outros abusos por parte do padrastro desde os oito anos de idade. Após o abuso, o caso foi encaminhado à PC-CE, que diante as informações anunciou mandato de prisão ao homem. Ele foi localizado e preso em um bairro da cidade, sendo autuado em flagrante por estupro de vulnerável. A Polícia Civil segue investigando o caso.

O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia como forma de resguardar a identidade da vítima.



