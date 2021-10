Bebê com menos de um quilo passa por cirurgia cardíaca em Hospital do Cariri

Uma bebê de apenas 700 gramas passou por cirurgia cardíaca de emergência no leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital do Coração do Cariri, localizado no município de Barbalha, a 501 quilômetros de Fortaleza. A menina, que tem apenas dois meses de idade, estava há 30 dias esperando transferência para a Capital para realização de duas cardiopatias congênitas.

Devido à distância até Fortaleza e os risco da viagem para a vida da criança, a cirurgia de emergência foi feita na última semana, no dia 21 de outubro, no hospital do município, no leito UTI Covid, que está desocupado por falta de pacientes. Após uma semana do procedimento, a criança se recupera bem.

A cirurgia de emergência foi realizada pelo cirurgião cardíaco Samuel Soares. De acordo com o médico, a menina possuía duas cardiopatias congênitas, sendo que uma delas impedia a sua saída do respirador, bem como de ganhar peso e se desenvolver.

“Foi necessário realizar o fechamento do canal arterial, através de incisão no tórax, especificamente do lado esquerdo, onde conseguimos identificar o canal de comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar, que ficava jogando muito sangue para o pulmão, interferindo na respiração”, disse Samuel.

Com o caso, o médico ressalta a necessidade de um serviço de cirurgia cardíaca congênita pediátrica no Hospital do Coração do Cariri com incentivo do Governo do Estado e Federal. Ele destaca que é de extrema urgência e importância a habilitação da UTI Pediátrica para atender os pacientes da região com problemas similares.

