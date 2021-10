Homem é atropelado e morre em Guaraciaba do Norte

Um homem de 39 anos foi atropelado por um carro e morreu na cidade de Guaraciaba do Norte, a 309,1 km de Fortaleza, na noite dessa sexta-feira, 29. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso ocorreu na zona rural do município.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu indícios que auxiliarão as investigações. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Regional de Sobral e transferido para a Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte, unidade que dará prosseguimento às diligências.

