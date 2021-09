90% dos homicídios em Fortaleza e na RMF são motivados por envolvimento com tráfico e facções

O secretário da SSPDS afirma que as forças de segurança do Estado trabalham com foco no enfraquecimento do crime organizado, com o objetivo de combater tanto o tráfico de drogas quanto reduzir o número de homicídos

Em Fortaleza e na Região Metropolitana, 90% dos homicídios que acontecem têm como motivação o envolvimento de pessoas com o tráfico de drogas e com o crime organizado, as facções. A informação é do secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Sandro Caron.

O secretário falou sobre os homicídios durante entrevista ao jornalista Jocélio Leal, da rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 23. Quando questionado sobre o homicídio que ocorreu no bairro Vila Velha na noite dessa quarta-feira, 22, em que dez homens entraram em uma residência e mataram um jovem de 17 anos na presença da namorada, Caron explica que já há um reforço do policiamento na região.

“Já se havia detectado algumas situações dessas aqui em Fortaleza. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso. Esperamos em breve identificar e prender os criminosos”, disse.

Segundo o secretário, esse é mais um fato que comprova a relação desses assassinatos com o crime organizado. “É por isso que a gente faz um trabalho focado no enfraquecimento do crime organizado. Nesta semana realizamos, por exemplo, uma investigação de lavagem de dinheiro. Nós tivemos anteontem, 21, uma grande apreensão do Cotam (Comando Tático Motorizado), da Polícia Militar, de meia tonelada de drogas, tivemos também em setembro outra apreensão de 800 quilos de drogas", destacou.

Caron disse que essas investigações e as apreensões de entorpecentes têm como objetivo final combater tanto o tráfico de drogas quanto reduzir o número de homicídios. Paralela a essas ações, a prioridade é identificar e prender os criminosos. “Temos também reforço do policiamento preventivo e ostensivo, mas sempre como prioridade realizar essas prisões de quem mata e de quem manda matar aqui no Estado do Ceará”, disse Caron.

Extorsões a comerciantes

Fortalezenses têm vivido um clima de temor, em especial nas periferias. Relatos de supostas extorsões ganharam volume nos últimos dias. Integrantes de facções criminosas estariam ligando para comerciantes cobrando taxas, sob ameaça de que teriam seu estabelecimento impedido de funcionar caso não fosse efetuado o pagamento. Há a investigação de que os autores do crime seriam estelionatários.

O secretário Sandro Caron explica que as pessoas que receberem esse tipo de ligação devem levar o caso ao conhecimento das polícias e que comparecer em uma delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) ou ainda ligar para o número 190.

De acordo com Caron, foi observado em um grande número de inquéritos que criminosos de outros estados se passavam por faccionados usando telefones com o código de área do Ceará. “Normalmente são telefones que estão em áreas de presídio. Mas cada caso é um caso. Então, é muito importante que todo aquele que recebe esse tipo de ligação registre um Boletim para que seja aberto um inquérito”, disse.

O titular da SSPDS ressalta que já foram identificados os principais bairros em que comerciantes estão recebendo esse tipo de tentativa de extorsão. “O que se procura fazer nesses bairros é aumentar o policiamento com agentes da Polícia Militar para manter essa sensação de segurança. Mas é um sistema, reforçamos o policiamento e investigamos com a Polícia Civil. Nosso objetivo é juntar provas contra essas pessoas que estão fora do estado, tentando se aproveitar desse clima de temor para extorquir o cidadão cearense”, afirmou.

