Saiba mais sobre as inscrições para novos alunos do Colégio Militar dos Bombeiros

Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB-ERQ) está com inscrições abertas do dia 23 a 27 de setembro, pela internet, para processo seletivo de alunos. Confira

Sendo destaque no Índice de Desenvolvimento na Educação Básica (IDEB) 2019, que avalia o desenvolvimento da educação básica brasileira, obtendo média superior a Fortaleza, Ceará e Brasil, o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB-ERQ) abre inscrições para novos alunos a partir desta quinta-feira, 23, encerrando no dia 27 de setembro. Com inscrições realizadas pela internet, o edital do processo seletivo pode ser conferido clicando aqui.

Ao todo, serão ofertadas 80 vagas, sendo 40 destinadas para o 1º ano do ensino fundamental I, 20 para o 6º ano do ensino fundamental II e 20 para o 1º ano do ensino médio. Com taxa de inscrição no valor de R$ 25, metade da vagas (50%) serão destinadas, por ano escolar, para candidatos aprovados considerados dependentes de militares e servidores do sistema de segurança.

O restante das vagas, incluindo as remanescentes do percentual acima, serão ocupadas pelos candidatos classificados, dependentes de civis e das forças militares, seguindo a ordem de classificação no processo seletivo, de acordo com a ampla concorrência e turno. O requerimento de inscrição será admitido exclusivamente via on-line por meio do site do colégio, onde, no ato da inscrição, um e-mail será encaminhado para o endereço fornecido com usuário e senha do candidato.

Candidatos para o 1º ano do ensino fundamental I serão submetidos a uma prova subjetiva, com dez questões de língua portuguesa e dez questões de matemática, enquanto a avaliação para o 6º ano do ensino fundamental II será feita por meio de prova objetiva de múltipla escolha, com 20 questões de língua portuguesa e 20 questões de matemática.

A prova será realizada em local, dia e horário previstos no cartão de inscrição, a ser disponibilizado para impressão, conforme disposto no anexo II do edital. Os candidatos devem comparecer ao local de prova portando caneta esferográfica de corpo transparente ou incolor, com escrita ou tinta de cor preta ou azul, lápis preto, apontador, caixa de lápis de cor e borracha.

O portal do Governo do Estado do Ceará disponibilizou um passo a passo para auxiliar na inscrição dos candidatos.

Cronograma da seleção

20/9 – Solicitação de isenção;

21/9 – Recurso da isenção – (on-line).

22/9 – Resultado da solicitação de isenção (deferidas e indeferidas) e resultado do recurso de isenção (listagem no site e área do candidato).

23 a 27/9 – Solicitação de inscrição pela internet no site do colégio; solicitação para concorrer a vagas para dependentes; e solicitação de atendimento diferenciado. Resultado do recurso de inscrição on-line na área do candidato.

30/9 – Último dia para pagamento da taxa de inscrição.

1°/10 – Divulgação do resultado parcial das solicitações de inscrição. Listagem no site do colégio.

19 a 27/10 – Recorrer ao indeferimento de inscrição em geral, on-line e na área do candidato.

Em decorrência da pandemia de Covid-19, as demais datas serão planejadas a partir do número final de inscritos e divulgadas posteriormente na área do candidato e no site oficial do colégio.

