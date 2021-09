Inscrições para CNH Popular são previstas para outubro; Detran alerta sobre golpes por mensagens

Circula nas redes sociais mensagens chamando para o cadastro da CNH Popular no Ceará, que garante habilitação nas categorias A (moto) e B (carro) para pessoas de baixo perfil aquisitivo. O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), entretanto, alerta que as inscrições só devem ser abertas em outubro e a mensagens que circulam são falsas.

Na texto encaminhado, o leitor é avisado que outra pessoa já fez a inscrição no "CNH Social" e há o convite para que seja realizado o mesmo processo. O Programa de Carteira de Motorista Popular é conhecido como CNH Popular.

O texto compartilhado é FALSO e informações pessoais NÃO devem ser inseridas no link (Foto: Reprodução/WhatsApp)



Na mensagem compartilhado, é disponibilizado um link para realizar o cadastro, onde eram pedidos dados dos solicitantes. Entretanto, o sítio não é de responsabilidade do Detran e já se encontra fora do ar. A abertura das inscrições é prevista para o mês de outubro, com expectativa de ofertar 20 mil vagas. As informações corretas serão divulgadas pelo próprio Detran.

O projeto foi criado em 2009 e já tem 139 mil pessoas habilitadas por meio da iniciativa até o momento. Os candidatos que optarem pela categoria A receberão um capacete, garantido através da Lei nº 15.931 de dezembro de 2015, e que atende às exigências legais.

