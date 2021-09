Funceme deve lançar novo concurso público no início do próximo ano

Seleção será realizada com o objetivo de preencher vagas não lotadas no edital de 2018

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) deve lançar um novo concurso público no início do próximo ano. O anúncio foi feito pelo presidente do órgão, Eduardo Sávio Martins, durante live de comemoração dos 49 anos da Funceme nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, 20.

A seleção será realizada com o objetivo de preencher vagas não lotadas no edital de 2018. “Nós ainda temos algumas vagas que não foram preenchidas no último concurso. A ideia é lançar no início do próximo ano exatamente para preencher essas vagas. São vagas importantes em áreas importantes”, disse Eduardo Sávio.

Ainda conforme o presidente da Funceme, o certame não poderá ser realizado ainda neste ano devido ao artigo 8 da Lei Complementar nº 173/2020, que trata do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. A lei proíbe a realização de concursos públicos para novas contratações até 31 de dezembro de 2021 em cidades afetadas pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.

O anúncio do concurso da Funceme fez parte da divulgação dos projetos em andamento e futuros do órgão durante o encontro virtual, que contou com a participação das jornalistas Maristela Crispim (Agência Eco Nordeste) e Fátima Sudário (O POVO), ambas ex-assessoras da Funceme. O encontro abordou o legado e o futuro da ciência cearense, além do trabalho da comunicação no órgão e o contato com o público atualmente.

Concurso Funceme

O último concurso Funceme foi realizado em 2018 e organizado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece). Na época, foram ofertadas 40 vagas, sendo 35 para Pesquisador e cinco para Analista de Suporte à Pesquisa. Todas as vagas exigiam nível superior completo.

As especialidades abrangidas foram de Recursos Ambientais, Recursos Hídricos, Meteorologia, Monitoramento, Informática, Administração e Ciências Contábeis. O processo de seleção foi composto de duas fases, sendo a primeira de prova e a segunda de avaliação de títulos. A convocação dos aprovados do último concurso ocorreu em dezembro de 2019.



