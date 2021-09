Centec prorroga inscrições de cursos gratuitos para empreendedores

Empreendedores cearenses poderão se inscrever em cursos gratuitos ofertados pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) até o dia 24 de setembro. As aulas serão remotas e acontecerão no mês de outubro. As inscrições devem ser feitas por meio do site da instituição.

Pessoas que atuam em negócios, formais ou informais, que façam parte de seis Arranjos Produtivos Locais (APLs) em 31 municípios cearenses poderão se inscrever em três opções de capacitações: Vendas para a administração pública; Formalização de empresas e Estratégias de comercialização, todos com carga horária de 8 horas aula.

Serão dois ciclos de cursos e os interessados podem participar das três formações oferecidas, desde que o dia e horário das aulas não sejam coincidentes. O resultado com os alunos aprovados e a lista de espera para o Ciclo 1 serão divulgados no dia 27 de setembro; e para o Ciclo 2, no dia 1º de outubro.

As aulas acontecerão de forma síncrona, ou seja, em tempo real, por meio do Google Meet. Os concludentes receberão o certificado digital no e-mail pessoal, no prazo máximo de 30 dias úteis após o término do curso.

Relação de cidades por área econômica:

Redes de Dormir: Jaguaruana

Turismo: Assaré, Barbalha, Baturité, Carnaubal, Crato, Guaraciaba do Norte, Guaramiranga, Ipu, Ipueiras, Juazeiro do Norte, Mulungu, Nova Olinda, Pacoti, Santana do Cariri, São Benedito, Ubajara e Viçosa do Ceará

Móveis: Marco

Moda Íntima: Coreaú, Frecheirinha, Mucambo, Sobral, Tianguá e Ubajara

Metal Mecânica: Alto Santo, Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte

Calçados: Barbalha, Brejo Santo, Crato e Juazeiro do Norte



Confira todos os critérios para inscrição:

- Idade: a partir de 18 anos;

- Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo;

- Ter microempresa, ser Microempreendedor Individual (MEI) ou ser produtor informal;

- Ter disponibilidade nos dias e horário de cada curso;

- Possuir celular, tablet, computador ou notebook com acesso à internet;

- Atuar em pelo menos um dos APLs priorizados.



Os candidatos devem estar atentos para informar corretamente o número de telefone celular com WhastApp, pois serão adicionados em um grupo com todos os participantes do curso. Caso um aluno aprovado informe o telefone errado, o próximo candidato da lista de espera será convocado.



Cronograma

TURMAS DO CICLO 1

Curso: Vendas para a administração pública

Data: 4 e 5/10

Turma 1: 8h às 12h

Turma 2: 14h às 18h

Curso: Formalização de empresas

Data: 29/9 e 30/9

Turma 1: 8h às 12h

Turma 2: 14h às 18h

Curso: Estratégias de comercialização

Data: 30/9 e 1º/10

Turma 1: 8h às 12h

Turma 2: 14h às 18h

TURMAS DO CICLO 2

Curso: Vendas para a administração pública

Data: 13 e 14/10

Turma 1: 8h às 12h

Turma 2: 14h às 18h

Curso: Formalização de empresas

Data: 6 e 7/10

Turma 1: 8h às 12h

Turma 2: 14h às 18h

Data: 13 e 14/10

Turma 3: 8h às 12h

Turma 4: 14h às 18h

Curso: Estratégias de comercialização

Data: 7 e 8/10

Turma 1: 8h às 12h

Turma 2: 14h às 18h





Data: 14 e 15/10

Turma 3: 8h às 12h

Turma 4: 14h às 18h

Serviço

Inscrições até 24 de setembro pelo site do Centec

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected] ou WhatsApp: (85) 9995-0641



