PMs visitam adolescente admirador da corporação que está em tratamento contra doença rara

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta terça-feira, 14, que mais de 500 agentes devem ser contratados imediatamente após o resultado dos concurso da Polícia Civil. A informação foi divulgada durante a inauguração da 48ª base do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar (PMCE), no município de Paracuru.



"Saiu o resultado, eu quero contratar de imediato os 500 homens da Polícia Civil para fazer logo parte dos quadros para ajudar a Polícia do Estado", disse o governador. O Governo anunciou três concursos para o setor de segurança pública. Para a Polícia Civil do Ceará foram 1.500 vagas. São 500 vagas de contratação imediata e 1.000 de cadastro reserva nos cargos de escrivão e inspetor, ambos com exigência de nível superior completo e salário inicial de R$ 3.732

Outras 2 mil vagas foram ofertadas para o cargo de soldado da Polícia Militar. Das vagas, 1.360 são para pessoas do sexo masculino e 240 para sexo feminino, na ampla concorrência. Há ainda 400 vagas destinadas à cota racial.



Em maio, foram publicados os editais para os ingressos de novos servidores para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), certame realizado nesse domingo, 1º, e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), tanto para convocação imediata quanto para Cadastro de Reserva (CR).

