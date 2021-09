Homem suspeito de roubo é preso 11 anos após o crime em Fortaleza

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil por roubo no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 13. A detenção se deu por cumprimento de mandado de prisão por crime que ocorreu já 11 anos.

Francisco Vando Araújo da Silva, 36, com antecedentes criminais por roubo, ameaça e lesão corporal, foi capturado na tarde dessa segunda na casa de parentes. Segundo a Polícia, ele é envolvido em um roubo registrado em 2010.

Também foi encontrado, na residência, uma quantidade de droga não revelada pela Polícia a apetrechos usados para a venda do entorpecente.

Buscas no imóvel do suspeito ocorreram em agosto deste ano, após recebimentos de denúncias anônimas. Com isso, além do cumprimento das decisões judiciais, Vando será indiciado por tráfico de drogas. As investigações sobre o fato continuam.



