Ceará é 3º do Brasil em roubos e furtos de armas a empresas de segurança

No primeiro semestre de 2021, 2.553 novas armas de fogo foram registradas pela Polícia Federal no Ceará. Destas, 501 pertencem à categoria "cidadão". Assim, aproximadamente uma em cada cinco (ou 19,6%) novas armas registradas no Estado neste ano estão na mãos de civis. O número de novas armas de fogo liberadas para civis no Ceará cresceu 95% no primeiro semestre do ano.



O percentual é bastante inferior ao observado nacionalmente. Em todo o País. foram registradas 97.243 novas armas, sendo que 78% foram cadastradas no nome de pessoas físicas comuns. Os estados com maior número de novos registros são, respectivamente, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Esses cinco estados possuem 46% de todas as armas registradas.

Os dados foram obtidos junto à Polícia Federal (PF) pela agência Fiquem Sabendo, especializada no acesso a informações públicas. A série histórica de registros de armas de fogo pela Polícia Federal desde 2009 pode ser acessada clicando aqui.

