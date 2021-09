Polícia Militar e Raio capturam quatro suspeitos e recuperam carro roubado

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará foi palco de uma modalidade um pouco diferente de integração entre as forças de segurança pública do Estado. Nesta quarta-feira, 1, um bombeiro militar pediu uma policial militar em casamento. A proposta, no entanto, aconteceu de forma criativa. Com o auxílio de equipamento de segurança, o bombeiro fez o pedido pendurado na autoescada mecânica de um caminhão da corporação.

O Tenente Guilherme, do Corpo de Bombeiros, uniu a proposta com o momento de exercício operacional, que precisa ser executado todos os dias para manter o equipamento em bom funcionamento. Segundo informações da corporação, a guarnição de bombeiros aproveitou para fazer este treinamento na Academia Estadual de Segurança Pública, local onde a noiva, Cabo Priscylla, da Polícia Militar, atua como instrutora.

Ao chegar para dar aula na academia, Priscylla se deparou com o treinamento dos bombeiros em andamento. Lá do alto, enquanto o agente descia fazendo rapel, alguns colegas do militar erguiam uma faixa com o pedido. Uma vez no solo, a policial se aproximou do bombeiro, que formalizou o pedido se ajoelhando e entregando a aliança para a noiva.

Polícia Militar atua como instrutora na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Foto: CBMCE/Reprodução )



Ao O POVO, a noiva declarou ainda estar encantada com a surpresa. “Não desconfiava de nada pois o meu noivo é mais reservado e eu jamais imaginaria que ele teria uma atitude assim. O pátio estava lotado de alunos que desfrutavam do intervalo e eu fiquei com uma confusão de sentimentos; envergonhada, encantada, nervosa e extremamente feliz”, declarou a policial militar.

