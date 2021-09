Criminosos levam R$ 70 mil de agência bancária em Cedro e Polícia não constata arrombamento

O alarme da agência do Banco do Brasil não disparou

Uma agência do Banco do Brasil, a única da cidade do Cedro, a 387,3 da Capital, foi arrombada e os alarmes não dispararam na madrugada deste domingo, 5. Segundo o capitão Joseliano Oliveira, comandante da 2ª CIA do 10º Batalhão de Polícia Militar, em entrevista à Rádio CBN/Cariri, os criminosos levaram cerca de R$ 70 mil.

Até a manhã desta segunda-feira, 6, ninguém havia sido preso. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Regional de Icó, no município vizinho. O caso será transferido para a Delegacia Municipal de Cedro, unidade que dará prosseguimento às investigações.

Ainda de acordo com o capitão, a composição da PM compareceu ao local na manhã de domingo, por volta das 6h30 e verificou que nada havia sido arrombado na agência. Quando um gerente abriu as pontas da agência, viu que o cofre havia sido arrombado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que as Polícias Civil e Militar do Ceará realizam buscas para identificar e capturar os suspeitos envolvidos em um arrombamento da agência.



