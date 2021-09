3 suspeitos em esquema de falsas lotéricas são presos em condomínio de luxo

Mais três suspeitos de integrar esquema de falsas lotéricas e correspondentes bancários foram presos em condomínio de luxo neste sábado, 4, após a Polícia Civil prender outros cinco homens pela fraude em menos de 72 horas. As capturas aconteceram em um condomínio de luxo na Lagoa do Uruaú, em Beberibe, no Litoral Oeste do Estado. Com os três homens, naturais de Minas Gerais, as forças de segurança apreenderam cartões magnéticos e equipamentos eletrônicos.

Os homens, identificados como Francklin Silva Lemes, 240, Lorran Kirk Davi Souza Abreu, 18, e Arthur Eustáquio do Nascimento, 18, foram levado à Delegacia Municipal de Beberibe, onde foram autuados por estelionato, falsificação de documento particular, associação criminosa e tráfico de drogas.

Segundo a Polícia, as falsas casas lotéricas e correspondentes bancários eram instaladas, além de no Ceará, nos estados do Pará e da Paraíba. Os suspeitos usavam uma ferramenta para ter acessos a dados pessoais e aplicar golpes. Além disso, eles compravam dados em grupos na internet e aplicativos de mensagem. “Além do esquema de falsas lotéricas e correspondentes bancários, o grupo comprava dados verdadeiros e usava as máquinas apreendidas para falsificar os cartões”, explicou a delegada Ana Scotti, titular da Delegacia Municipal de Beberibe.

Operação Foco

Conforme as investigações, o grupo preso é suspeito de um prejuízo de mais de R$ 1 milhão para as vítimas do Pará, Ceará e Paraíba. Os suspeitos se apropriavam de pagamentos feitos em falsas agências lotéricas e correspondentes bancários.

As vítimas, na maioria formada por pessoas em situação de vulnerabilidade, procuraram os estabelecimentos comerciais para efetuar pagamentos de boletos, mas os valores não eram compensados. Os empreendimentos foram encerrados poucas semanas após as inaugurações.

As prisões são resultados da Operação Foco, iniciada na quinta-feira, 2, quando quatro homens e uma mulher foram capturados por crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de documentação falsa, associação criminosa, apropriação indébita e fraude no comércio. Dando continuidade à investigação, os policiais civis realizaram buscas em um condomínio de luxo e encontraram, em um dos imóveis do residencial, duas máquinas para clonagem de cartões, oito maquinetas para cartões magnéticos, 86 cartões magnéticos, três notebooks, um tablet, cinco celulares, três caixas de som e 20 trouxinhas de maconha.



Tags