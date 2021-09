Polícias Civis do Ceará e do Pará desarticulam esquema de falsas agências lotéricas

As vítimas do Ceará são das cidades de Itaitinga, Horizonte e Beberibe. Cinco pessoas foram presas

Um grupo responsável pela criação de agências lotéricas falsas foi desarticulado por uma ação interestadual desenvolvida pelas Polícias Civil do Ceará e do Pará. Cinco pessoas foram presas até o fim da manhã desta quinta-feira, 2. O golpe fez vítimas no Ceará, nas cidades de Itaitinga, Horizonte e Beberibe. Já no Pará, as vítimas são de Belém e de Ananindeua.

Na manhã desta quinta-feira, 2, os agentes deflagraram a Operação Foco, com o objetivo de cumprir mandados de busca e prisão contra suspeitos de participação no esquema criminoso. Os detalhes da ação serão divulgados em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 2, na Superintendência da Polícia Civil, no Centro.



